Business news: Nepal, da Adb prestito di 150 milioni di dollari per aeroporti Tribhuvan e Gautam Buddha

- La Banca asiatica di sviluppo (Adb) ha approvato la concessione di un prestito agevolato di 150 milioni di dollari al Nepal per il potenziamento degli aeroporti Tribhuvan di Katmandu, attualmente l’unico internazionale, e Gautam Buddha di Siddharthanagar (già Bhairahawa), nello Stato di Lumbini, che diventerà il secondo. Il finanziamento dei progetti infrastrutturali contribuirà a rilanciare il settore turistico, gravemente colpito dalla pandemia, che nel 2019 ha generato circa 2,05 miliardi di dollari, pari al 6,7 per cento del prodotto interno lordo. Quello degli aeroporti è un elemento cruciale per il rilancio. Al momento la connettività aerea del Nepal al mercato globale è debole ed è garantita dalle infrastrutture di trasporto delle vicine India e Cina. La compagnia di bandiera, la Nepal Airlines Corporation (Nac), avrebbe bisogno di espandere ulteriormente la flotta di lungo raggio per aprire nuove rotte, dopo la rimozione dalla “lista nera” dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao), ma è in gravi difficoltà finanziarie. (Inn)