Rifiuti: Ama, massimo impegno su igiene urbana a Casal Monastero di Roma (2)

- Purtroppo, da sopralluoghi effettuati, - si legge nella nota di Ama - i tecnici territoriali hanno notato in alcune aree, come in via San Giovanni Reatino, che i bidoncini per le varie tipologie di rifiuto non vengono custoditi nelle pertinenze condominiali, come stabilito e concordato, ma vengono lasciati all’esterno, su suolo pubblico. In questo caso, possono diventare ricettacolo di rifiuti non differenziati. L’invito di Ama è dunque a rispettare le modalità di custodia dei contenitori assegnati. La municipalizzata capitolina per l’Ambiente, da parte sua - conclude la nota -, continuerà ad assicurare il massimo sforzo per garantire i migliori standard qualitativi di servizio nell’esclusivo interesse delle esigenze dei residenti. (Com)