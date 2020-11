Italia-Algeria: ambasciatore Ferrara consegna onorificenze "Ordine della Stella d'Italia" 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Algeria, Pasquale Ferrara, ha consegnato le onorificenze dell’Ordine della Stella d’Italia concesse dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio a due cittadini algerini: Feriel Gasmi Issiakhem e Samir Kerkache. Lo riferisce oggi la rappresentanza diplomatica sul proprio sito internet. Feriel Gasmi Issiakhem è stato insignito dell'onorificenza “Cavaliere della Stella d’Italia” oer i forti legami con l’Italia coltivati attraverso numerose iniziative di alto livello promosse con le Istituzioni e con il mondo dell’arte e dell’architettura italiano, anche con attenzione per i temi sociali, etici e della sostenibilità. Samir Kerkache ha ricevuto l'onorificenza “Ufficiale della Stella d’Italia”. A oltre dieci anni dalla concessione dell’onorificenza di “Cavaliere”, a coronamento di un ventennio di incarico di Capo Scalo di Alitalia e dopo oltre trentacinque anni di servizio nella stessa compagnia, per aver mantenuto e accresciuto il fortissimo senso di attaccamento verso l’Italia e per essere un solido punto di riferimento per la comunità italiana, soprattutto imprenditoriale, presente in Algeria. L’Ordine della Stella d’Italia è la seconda onorificenza civile dello Stato italiano, riservata ai cittadini italiani e stranieri che, all’estero, abbiano acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra l’Italia e il Paese in cui operano e nella promozione dei legami con l’Italia. (Ala)