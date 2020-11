G20: Macron, serve meccanismo di distribuzione vaccino Covid nei Paesi meno sviluppati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali potenze mondiali dovrebbero unire gli sforzi per creare un sistema che possa distribuire le prime dosi di vaccini contro il coronavirus nei Paesi meno sviluppati. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron nel suo intervento in video alla prima sessione dei lavori del G20 che si tiene sotto la presidenza dell'Arabia Saudita. Macron ha affermato che i paesi del G20 hanno le capacità per produrre una "tecnologia sana contro Covid-19" su scala globale e di massa. "Pertanto, suggerisco che gli sforzi dovrebbero essere combinati verso la costruzione di un sistema che promuove le prime dosi del vaccino prodotto dalle aziende per essere dirette verso i Paesi meno sviluppati", ha detto Macron. (Frp)