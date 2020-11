Droga: De Corato, dati preoccupanti dalla questura, sindaco e Comune di Milano inesistenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla questura arrivano dati preoccupanti: nell'ultima settimana la Polizia di Stato ha arrestato 6 spacciatori di sostanze stupefacenti. Nelle periferie milanesi, in particolare nei quartieri Mecenate, Quarto Oggiaro, Lambrate e Greco Turro, è stato effettuato un arresto al giorno. I poliziotti, a cui va il mio ringraziamento per le attività svolte, hanno sequestrato cocaina, eroina, hashish e persino shaboo, droga ben nota alle cronache per gli effetti devastanti. Fiumi di stupefacenti che inondano Milano, a cominciare dalle periferie in ostaggio degli spacciatori, in una situazione che sta degenerando e fa registrare quantitativi di droga mai visti. Di fronte al quadro illustrato dalla questura suona un campanello d'allarme che non si può ignorare. Che cosa intende fare il Comune per contrastare questo fenomeno? Il sindaco e il Comune sono inesistenti. Oltre ad assistere in silenzio, come hanno fatto finora, hanno intenzione di intraprendere delle iniziative?" lo afferma Riccardo De Corato, assessore alla sicurezza, immigrazione e polizia locale di Regione Lombardia, a margine degli arresti per droga effettuati dalla Polizia di Stato nell'ultima settimana a Milano. (Com)