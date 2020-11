G20: Merkel, rafforzare iniziativa Oms contro pandemia Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi del G20 rafforzino i loro contributi all'iniziativa dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per garantire l'accesso al vaccino anti-Covid e fermare la pandemia in corso. Lo ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel corso del suo intervento alla prima sessione di oggi del vertice del G20 che si tiene sotto la presidenza dell'Arabia Saudita. "Per fermare la pandemia, ogni Paese deve avere accesso e potersi permettere il vaccino. I fondi finora impegnati non sono ancora sufficienti per raggiungere questo obiettivo. Mi rivolgo quindi a tutti voi a sostenere questa importante iniziativa. Questa assistenza a breve termine è nell'interesse di tutti noi. Ed è anche nel nostro interesse migliorare la preparazione alla pandemia globale a lungo termine. A tal fine, dobbiamo rafforzare in modo sostenibile l'Organizzazione mondiale della sanità", ha affermato Merkel. La cancelliera ha aggiunto che il mondo ha bisogno di "una migliore cooperazione" e il G20 è in grado di fornire un sostegno vitale "in questo settore". (Geb)