Vaccini: in Lombardia via alla campagna per antinfluenzale spray nasale per i bimbi dai 2 ai 6 anni (2)

- La data di inizio della campagna coincide, non a caso, con la giornata scelta dall'Onu per celebrare i diritti dell'infanzia. "Per rendere meno traumatica la procedura - continua Zullino - abbiamo coinvolto dei clown che prendono per mano i bambini all'ingresso della caserma, li accompagnano a fare il vaccino e poi consegnano loro 'la medaglia del coraggio'. È una bellissima iniziativa che ci riempie di soddisfazione perché l'esercito è anche questo. Vogliamo dare una mano a tutti e cercando di metterli a proprio agio in ogni momento della loro vita, anche da bambini". "Questi vaccini – spiega una dottoressa in servizio all'ospedale di Baggio - sono stati studiati per diversi anni negli Stati Uniti e sono già utilizzati da altri Paesi europei. Sono efficaci e le uniche controindicazioni sono eventualmente legate a malattie che vengono segnalate dai genitori al momento dell'anamnesi effettuata dal personale medico". Soddisfatte anche le mamme e i papà dei piccoli pazienti che escono senza pianti e strilli. "Qui abbiamo trovato una grande organizzazione - raccontano- e personale di una gentilezza estrema. I bambini sono a loro agio e il personale estremamente paziente” (segue) (Com)