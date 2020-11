FI: Rizzotti, solidarietà a Polidori, bersaglio di offese disgustose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente dei senatori di Forza Italia Maria Rizzotti esprime solidarietà alla deputata e collega di partito Catia Polidori per gli attacchi ricevuti sui social. "Come sempre accade quando si criticano le posizioni volgari di un esponente grillino - spiega Rizzotti in una nota riferendosi al caso Morra - scendono immediatamente in campo gli odiatori seriali a Cinquestelle. Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza all'amica Catia Polidori, in queste ore bersaglio sul web di attacchi sessisti e di offese disgustose. Non saranno certamente questi soggetti che sfogano le loro frustrazioni sul web a intimorirla o a rendere meno efficace la sua azione politica". (Com)