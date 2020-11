Francia: sindaco di Parigi Hidalgo su elezioni presidenziali, "farò la mia parte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha detto che intende "fare la sua parte" alle elezioni presidenziali del 2022. Non escludendo di fatto una sua candidatura alla corsa per l'Eliseo, Hidalgo ha sottolineato il rischio di un "crollo democratico" con le candidature attuali. "Farò la mia parte" alle elezioni, ha affermato il primo cittadino della capitale all'emittente televisiva "Bfm". “Non voglio che partecipiamo alle elezioni del 2022 dicendo a noi stessi 'non c'è altra alternativa' e 'i 3 candidati li conosciamo già'. Penso che il rischio di un crollo democratico sia molto alto”, ha aggiunto l'esponente socialista che è stata rieletta lo scorso giugno alla guida di una coalizione di sinistra. (Frp)