Usa: Trump pubblica tweet su "frode elettorale" durante vertice G20

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato un tweet su un presunto caso di frode elettorale alle ultime elezioni presidenziali negli Usa, durante la sua partecipazione virtuale al vertice del G20 in corso a Riad. E’ quanto scrive la stampa statunitense, secondo cui pochi istanti dopo il discorso del re saudita Salman bin Abdulaziz, che ha dato il benvenuto ai partecipanti al vertice, Trump ha pubblicato un tweet a commento di un incontro con i leader repubblicani dello Stato del Michigan. “Mostreremo una frode massiccia e senza precedenti”, ha scritto il capo della Casa Bianca. Il tweet di Trump arrivava in risposta a una dichiarazione pubblicata su Twitter dal leader del Senato del Michigan, Mike Shirkey, che ha incontrato Trump alla Casa Bianca venerdì. “Non siamo ancora a conoscenza di alcuna informazione che possa cambiare l'esito delle elezioni in Michigan”, si legge nella dichiarazione, pubblicata insieme allo speaker della Camera dello Stato Lee Chatfield. (Nys)