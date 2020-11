Business news: Italia-Myanmar, il 30 novembre webinar su industria meccanica promosso da Ice e ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà il prossimo 30 novembre l'evento virtuale "Market Analysis Water Technology and Food Technology", organizzato nell'ambito di un ciclo di webinar promosso da Ice, Anima Confindustria Meccanica Varia in collaborazione con le ambasciate italiane e destinato ad approfondire le opportunità di collaborazione nei diversi ambiti dell'industria meccanica in alcuni mercati. Obiettivo del webinar, riferisce la Farnesina in una nota, è offrire una panoramica sulle potenzialità del mercato del Myanmar partendo da un'analisi macroeconomica e del contesto locale nei settori focus Water Technology e Food Technology delineando un quadro d'insieme e le possibilità di approccio al mercato per le imprese del settore. In ragione del più ampio progetto promosso da Agenzia Ice e Anima Confindustria Meccanica Varia sul Paese che ha previsto anche la creazione di un desk presso l'ambasciata d'Italia a Yangoon, è previsto per le imprese partecipanti interessate ad approfondire il potenziale del mercato la realizzazione di un servizio gratuito di ricerca partner i cui dettagli verranno illustrati nel corso del webinar. (Com)