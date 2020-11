Balcani: esperti Eulex descrivono lavoro per recente identificazione resti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il vice direttore dell'Istituto kosovaro di medicina legale, Tarja Formisto, "la scoperta di resti umani a Kizevak è uno sviluppo molto positivo e una ricompensa per i nostri sforzi continui per definire il destino delle oltre 1640 persone scomparse", ovvero i kosovari di cui ancora non si sono trovate tracce della loro sparizione nel corso del conflitto nei Balcani della fine degli anni Novanta. Dall'inizio del suo mandato, fino al 19 novembre 2020, Eulex ha condotto 662 operazioni sul terreno per ritrovare persone scomparse, effettuando anche 169 riesumazioni. I resti di 457 individui sono stati identificati; di questi 317 sono stati riconosciuti come appartenenti a persone scomparse durante la guerra. (Res)