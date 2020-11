Covid: M5s, bene invio Nas dal ministero della Salute in Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati siciliani del Movimento cinque stelle accolgono "con favore la decisione del ministero della Salute di inviare personale tecnico e agenti dei carabinieri del Nas in Sicilia per verificare la situazione della disponibilità di posti letto ospedalieri e di terapia intensiva. Se confermato", continuano i parlamentari in una nota, "l'audio-shock - il cui contenuto apprendiamo dalla stampa - che il dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica dell'assessorato regionale della Salute Mario La Rocca, avrebbe inviato in una chat ai vertici degli ospedali e Asp siciliani, porrebbe molti interrogativi e getterebbe un'ombra sui dati comunicati dalla Regione Sicilia". Gli esponenti del M5s aggiungono: "Stiamo già predisponendo anche un'interrogazione parlamentare che presenteremo al ministero della Salute nelle prossime ore. La pressione cui sono state sottoposte le Aziende ed i presidi ospedalieri della nostra Regione sui numeri delle terapie intensive da comunicare a Roma potrebbe avere ripercussioni sulla stessa tenuta dell'intero sistema sanitario regionale. Nelle ultime ore, infatti, anche i sindacati di medici e infermieri hanno denunciato cifre diverse per ciò che attiene il numero di posti letto e di terapie intensive destinati ai pazienti Covid in Sicilia. I cittadini siciliani - conclude la nota - meritano di conoscere qual è la verità, su quanti posti letto si possa fare affidamento e quale sia il reale numero delle terapie intensive e sub-intensive disponibili presso le strutture ospedaliere della Regione". (Com)