Calabria: Capitanio (Lega), nessuna censura della Rai su Morra

- Massimiliano Capitanio, deputato della Lega e segretario della Vigilanza Rai, segnala che "al signor Morra la Rai ha garantito tutto lo spazio necessario, compreso il diritto di replica nei tg. Quanto alla sua presenza su Rai3 non c'è stata alcuna censura", continua il parlamentare in una nota, "ma una opportuna valutazione editoriale alla luce del clamore suscitato dalla sua vergognosa esternazione che ha violato la memoria della presidente Santelli e ferito milioni di cittadini che hanno vissuto il dramma del tumore. In attesa di scuse vere, Morra la smetta con il suo vomitevole vittimismo: per queste sceneggiate spero non si trovi spazio sulla tv pubblica". (Com)