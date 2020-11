Milano: Guaineri, diciotto alberi illuminati per Natale saranno significato di unità e solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciotto alberi, diciotto luoghi della città pronti a illuminarsi, per un Natale all'insegna di speranza, sostenibilità e solidarietà. Questa la scelta dell'amministrazione comunale di Milano che ha selezionato i progetti per "Il Natale degli Alberi", l'iniziativa offerta da Fondazione Bracco che ha deciso di donare alla città un'idea creativa sviluppata da Marco Balich e dalla sua società Bws. Da piazza Duomo, al quartiere Greco, da piazza XXV Aprile a CityLife, l'atmosfera del Natale vuole portare a Milano un po' di serenità in un anno così difficile per la città e per l'intero pianeta. Gli alberi di questo "Natale degli alberi" sono segno della creatività ma portano in dono alla città anche diverse iniziative di solidarietà e di sostenibilità dei diversi partner. "A nome di tutta l'amministrazione comunale – dichiara Roberta Guaineri, assessora al turismo e alla qualità della vita – ringrazio di cuore la Fondazione Bracco, Marco Balich e tutti gli sponsor che, con puro spirito ambrosiano, hanno deciso di investire nella realizzazione di questi alberi natalizi che con le loro luci e i loro effetti riscalderanno le strade e le piazze della nostra città nelle prossime settimane. Assumendo, in questo anno così difficile, un significato ancor più profondo di unità e solidarietà". "Sono molto felice che tante imprese abbiano risposto all'appello, dimostrando di avere a cuore il destino di Milano - afferma Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco -. Certo, il dramma che stiamo vivendo lascerà il segno in ognuno di noi, ma è il momento di reagire e soprattutto di ridare fiducia e serenità alle persone. Il Natale degli alberi è un progetto di bellezza e di rinascita con una forte valenza sociale che renderà meno buio il Natale 2020 delle famiglie milanesi". (Com)