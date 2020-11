Rifiuti: Ama, massimo impegno su igiene urbana a Casal Monastero di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli addetti Ama, con l’ausilio dei mezzi a disposizione, sono impegnati al massimo per garantire le attività di igiene urbana, inclusa la raccolta dedicata dei rifiuti porta a porta, tanto nel quartiere di Casal Monastero quanto nel resto dei quadranti cittadini. Lo comunica in una nota l'azienda capitolina per la gestione del ciclo dei rifiuti Ama. Questa mattina, gli operatori in servizio a Casal Monastero - prosegue la nota - hanno effettuato il prelievo dei materiali cartacei, che fa seguito a quello delle altre tipologie di rifiuti (indifferenziato, scarti alimentari e organici, contenitori in plastica e alluminio), già effettuato nei giorni scorsi. Le attività di raccolta dei rifiuti sono svolte nel rispetto degli aspetti organizzativi e comportamentali derivanti dagli ordini di servizio aziendali emanati per l’emergenza da Covid-19. (segue) (Com)