Trasporto aereo: Easa, possibile decisione a gennaio su ritorno al volo per Boeing 737 Max

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) prevede di autorizzare nuovamente i voli commerciali a gennaio dei Boeing 737 Max dopo una lunga revisione ai criteri di sicurezza. Nella giornata di mercoledì 18 novembre la Federal Aviation Administration, l’Ente federale statunitense di controllo dei voli, la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti, ha revocato l'ordine di messa a terra di 20 mesi imposto dopo due incidenti mortali che hanno portato a modifiche alla cabina di pilotaggio. I voli commerciali statunitensi dovrebbero riprendere a fine dicembre. "Volevamo effettuare un'analisi totalmente indipendente della sicurezza di questo velivolo, quindi abbiamo eseguito i nostri controlli e test di volo", ha dichiarato il direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea nel corso di un evento a Parigi. "È probabile che nel nostro caso adotteremo le decisioni che gli consentiranno di tornare in servizio entro qualche tempo a gennaio". (Frp)