Medio Oriente: martedì l'Egitto riaprirà il valico di Rafah

- Le autorità egiziane apriranno il valico di Rafah in entrambe le direzioni per tre giorni a partire da martedì, 24 novembre. Lo ha annunciato l'ambasciata palestinese al Cairo attraverso un comunicato. Il valico sarà aperto in entrambe le direzioni per consentire il ritorno e il viaggio dei palestinesi. Le persone che si trovano a Gaza e vogliono attraversare il valico dovranno sottoporsi a un test Pcr per verificare l'eventuale contagio da Sars-CoV-2 72 ore prima. (Cae)