© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Lombardia si sono registrati 8853 nuovi positivi al coronavirus, il 19,9 per cento dei 44.294 tamponi effettuati, e 169 i morti. È quanto emerge dal quotidiano report della Regione dal quale emerge anche una debole ripresa dei ricoveri: sono infatti 8314 i ricoverati nei reparti covid, 10 più di ieri e 936 i ricoverati nei reparti in terapia intesiva, 6 più di ieri. 5640 i guariti/dimessi. (Rem)