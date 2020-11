G20: presidente Banca mondiale, intervenire subito su debito paesi più poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Banca mondiale, David Malpass, ha dichiarato che senza un intervento tempestivo sul debito dei paesi più poveri si rischia di tornare ai default e alle ripetute ristrutturazioni degli anni '80. Malpass è intervenuto al vertice del G20 in corso a Riad. “In assenza di una riduzione del debito permanente in paesi come Ciad, Angola, Etiopia e Zambia, le prospettive di povertà rimangono fosche. Dobbiamo stare attenti a non fare troppo poco adesso, e poi subire default disordinati e ripetute ristrutturazioni del debito come negli anni ’80”, ha detto Malpass nel suo intervento. "La riduzione del debito e la trasparenza consentiranno investimenti produttivi, una chiave per ottenere una ripresa rapida, più forte e più duratura", ha aggiunto. (Res)