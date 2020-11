Vaccini: in Lombardia via alla campagna per antinfluenzale spray nasale per i bimbi dai 2 ai 6 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano esistono anche altre possibilità per somministrare il vaccino ai bambini. Grazie alla collaborazione dell'Ospedale Buzzi, nella stazione di Gerusalemme della metro 5 è stato allestito un ambulatorio aperto dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18". "Questa campagna vaccinale - spiega il professor Gian Vincenzo Zuccotti, direttore della pediatria del Buzzi - deve raggiungere un grande numero di bambini perché quest'anno per la prima volta il vaccino antinfluenzale non è rivolto soltanto alle categorie a rischio. Soprattutto quest'anno lo consiglio fortemente alle famiglie per quello che sta accadendo in tutto il mondo. Vorremmo poter impedire almeno l'infezione influenzale, visto che per il Coronavirus non esiste ancora una vaccinazione". Per effettuare il vaccino è necessario prenotarsi al numero verde 800638638 (da rete fissa) o allo 02.999599 (da cellulare) o sul sito www.prenotasalute.regione.lombardia.it. (Com)