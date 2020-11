Business news: aerospazio, Mitsubishi prepara balzo tecnologico nel controllo dei droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’ingegneria giapponese Mitsubishi Heavy Industries sta sviluppando un sistema in grado di controllare simultaneamente decine di droni sino a mille chilometri di distanza. Lo scrive il quotidiano “Nikkei”, secondo cui il nuovo sistema, che si basa su tecnologie già sviluppate da Mitsubishi per l’applicazione militare, promette di fare da fulcro per il futuro impiego commerciale di massa di droni senza pilota. Lo sviluppo del nuovi sistema costituirebbe un balzo tecnologico cruciale rispetto agli standard attuali, che consentono il controllo di un singolo drone entro un raggio di pochi chilometri. L’obiettivo di Mitsubishi è di commercializzare il sistema a partire dal prossimo anno fiscale per finalità commerciali, incluse le previsioni meteorologiche e la gestione dei disastri naturali, oltre al monitoraggio e alla manutenzione delle reti elettriche e delle telecomunicazioni. (Git)