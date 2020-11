Business news: India, aziende digitali chiamate a ridurre finanziamento estero entro ottobre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano ha ordinato alle aziende del settore digitale di ridurre sotto la soglia del 26 per cento gli investimenti stranieri entro l’ottobre del 2021. Lo riferisce il quotidiano “Hindustan Times”, secondo cui l’ordine è stato trasmesso dal ministero dell’Informazione e delinea in dettaglio le procedure necessarie alle imprese per mettersi in regola. Le aziende dovranno presentare entro un mese piani per ridurre le quote di investimento di attori stranieri entro il 15 ottobre del 2021, previa autorizzazione del ministero dell’Informazione. L’ordine giunge dopo una riunione di gabinetto presieduta dal primo ministro Narendra Modi. Tutte le imprese intenzionate a portare nuovi capitali dall’estero dovranno prima ricevere un’autorizzazione del governo centrale attraverso un portale dedicato del dipartimento per la Promozione dell’industria e del commercio internazionale (Dpiit). È stato anche stabilito che le imprese dovranno attenersi “ai requisiti di cittadinanza del consiglio d’amministrazione e dei dirigenti esecutivi”. Infine, le aziende dovranno ottenere un via libera di sicurezza per assumere personale straniero. (Inn)