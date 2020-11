Kosovo: leader Pdk Hoxhaj, a l'Aia in atto tentativo di riscrivere la storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A l'Aia è in atto un tentativo di riscrivere la storia del Kosovo: questo il commento del leader ad interim del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Enver Hoxhaj, che ha sostituito il dimissionario Kadri Veseli accusato dal Tribunale speciale che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) insieme all'ex presidente kosovaro Hashim Thaci. "Nel giorno in cui i resti degli albanesi, vittime dell'impresa criminale congiunta, sono stati riesumati in Serbia, i combattenti per la libertà vengono giudicati a l'Aia", ha denunciato Hoxhaj. Secondo il leader l'ex ministro degli Esteri e leader del Pdk, "la lotta del popolo del Kosovo per la libertà non può essere modificata, non può essere giudicata e non può essere punita".(Kop)