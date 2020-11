Kosovo: ministro Economia, giusto votare legge su ripresa e poi tornare ad elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo in caso di una mancata approvazione della legge per la ripresa economica dovrebbe dimettersi. Lo ha detto il ministro dell'Economia e dell'Ambiente del Kosovo, Blerim Kuci, in un'intervista ripresa dai media kosovari. "Penso che un governo che non riesce a far passare la legge sulla ripresa economica debba andarsene. Parlo con il cuore spezzato, perché siamo di fronte a un'emergenza, alla pandemia. Ho cercato di aiutare le imprese per quanto concerne le mie competenze. È giusto dire 'votiamo sulla legge sulla ripresa economica e poi andiamo alle elezioni', questo ha senso", ha detto il ministro. "Voterei a favore della destituzione del governo, a condizione che prima votiamo a favore della legge", ha aggiunto Kuci. (segue) (Alt)