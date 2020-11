Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak, Belgrado e Pristina dimostrano impegno verso il dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda su come si possa trovare una soluzione per le aspettative delle due parti, dal momento che il Kosovo sta cercando il riconoscimento reciproco mentre la Serbia si chiede "se e cosa otterrà", Lajcak ha detto che la soluzione è decisa da tre parti. "Sono in costante contatto con tutti, compresi gli Stati membri dell'Ue, perché anche l'Unione ha voce in capitolo. Non vogliamo avere perdenti e vincitori perché vogliamo che tutti siano vincitori ", ha detto Lajcak. (segue) (Seb)