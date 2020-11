Covid: Baldelli (FI), come governo organizzerà vaccinazione?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre ad annunciare per gennaio una campagna di vaccinazione senza precedenti, governo e commissario possono anche dirci come si stanno organizzando per realizzarla?". Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, che già la scorsa settimana ha presentato un'interrogazione parlamentare su questo tema e ha svolto più interventi in Aula proprio per chiedere al governo chiarimenti su un cronoprogramma preciso in relazione al piano vaccinale.(Rin)