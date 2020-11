Lombardia: Cattaneo, sostenibilità nuova sfida del nostro tempo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approccio di Regione Lombardia - fa notare l'assessore - è un approccio sussidiario, che guarda ai cittadini, alle imprese, alle associazioni come risorse per costruire la via verso questo nuovo modello si sviluppo. Uno sviluppo che guarda all'ambiente e che crede che l'ambiente ne sia il motore". "Questa legislatura sta mettendo in atto politiche che traducono in fatti concreti questo pensiero. Lo stiamo facendo attraverso l'Osservatorio sull'economia circolare e la transizione energetica - ricorda ancora Cattaneo - con il Protocollo Lombardo per lo sviluppo sostenibile, con questo primo Forum per la sostenibilità, con la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, che stiamo scrivendo con il contributo di tutti, delle imprese, delle università, delle associazioni, attraverso un approccio sussidiario, con il piano di gestione dei rifiuti verso l'economia circolare e con il piano energia e clima". (Com)