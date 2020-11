Covid: Ats Milano risponde a Rozza (Pd), su mascherine ffp2 parere favorevole del Cts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un comunicato Ats Milano risponde alla consigliera regionale Pd della Lombardia Carmela Rozza dopo le osservazioni sulle mascherine in dotazione al personale sanitario che non sarebbero adatte all'uso medico: “Per quanto riguarda le mascherine ffp2 kn95 protective mask - produttore Wenzhou Beisi Medical Technology Co. lLd, Dpc, è possibile vedere il parere positivo espresso dal Comitato tecnico scientifico (Cts), in data 15/05/2020. Visto che Ats Città Metropolitana di Milano sta distribuendo Dpi (dispositivi di protezione individuale) e non dispositivi medici, che sono altro (strumenti utilizzati in medicina a fine diagnostico/terapeutico), sarebbe davvero peculiare trovarci scritto 'dispositivo ad uso medico'. Le due classificazioni afferiscono a due normative differenti e per gli addetti ai lavori è lampante che questo non comprometta l'efficacia del prodotto. Anzi, è chiaro, infatti, come un dispositivo medico possa essere un ottimo strumento a esclusivo uso medico, ma non proteggere da una sostanza altamente nociva”. “Peraltro – aggiunge Ats Milano - queste mascherine ffp2 che Ats Città Metropolitana di Milano sta distribuendo provengono, nella maggior parte, dalla struttura commissariale governativa. Qualora la consigliera Rozza abbia altri dubbi su materie delle quali non è competente, Ats Città Metropolitana di Milano è disponibile a chiarirli direttamente e senza dover passare da comunicati stampa che generano solo ingiustificato allarme” si legge nel comunicato. (Com)