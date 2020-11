Giustizia: Renzi, non perdere fiducia, verità prima o poi arriva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, afferma: "Dieci anni fa ero sindaco e i vertici di una delle principali aziende della mia città - un’azienda farmaceutica presente in tutto il mondo, ma con sede a Firenze - vennero indagati con accuse pesantissime. Fu l’inizio - prosegue l'ex premier nella sua Enews - di un calvario lungo due lustri. Ricordo quando, persino in occasione di eventi internazionali organizzati da questa azienda a palazzo Vecchio, vi furono nelle stesse ore perquisizioni con evidenti strascichi mediatici. Fatto sta che, dopo dieci anni, la Cassazione ha totalmente cancellato l’indagine partorita dai pubblici ministeri di Firenze. Assolti con formula piena. Inutile dire che non è possibile qui spiegare che cosa abbiano sofferto in questi anni le famiglie degli indagati. Fatto sta che la Cassazione mette la parola fine. E - continua il senatore di Iv -, in un colpo solo, si cancellano paginate e paginate sui giornali, notti insonni, ordini cancellati, accordi con l’estero saltati. Ma almeno c’è la parola fine. Il nome dell’azienda è Menarini, il nome del pm fiorentino non importa scriverlo". Renzi conclude: "Scriviamo invece, qui il nome di Roberto Maroni e Antonio Bassolino, due politici per i quali in questi giorni sono cadute le accuse penali. Chissà se qualcuno, prima o poi, chiederà scusa, chissà. Nel frattempo, il mio messaggio è sempre uno solo: non perdete fiducia nella giustizia. Perché la verità, prima o poi, arriva". (Rin)