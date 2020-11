Sicurezza cibernetica: Renzi, dopo la pandemia sarà la prossima emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader di Italia viva, Matteo Renzi, "la prossima emergenza di cui nessuno parla, dopo la pandemia, sarà la cybersecurity. La sto seguendo molto - continua l'ex premier nella sua Enews - per sensibilità personale e anche per interesse professionale. Vi faccio un esempio banale: durante la riunione dei ministri della Difesa dell’Unione europea, un ragazzo è riuscito a collegarsi, entrare in riunione e bloccare l’intervento del ministro finlandese. Ora, finché si entra in una videoconferenza, al netto della beffa, poco importa". Il senatore di Iv prosegue: "Ma se uno può entrare tranquillamente nelle supersegrete riunioni online dei ministri della Difesa, vi immaginate che cosa può accadere a un mondo che ormai è governato dall’intelligenza artificiale, Internet delle cose, la manifattura 4.0 e la rivoluzione digitale? Si parla ancora poco di cybersecurity: io dico di prepararsi per tempo perché, altrimenti - conclude Renzi -, la mancanza di sicurezza digitale sarà un danno per la nostra comunità forse persino più grave della pandemia". (Rin)