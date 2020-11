Covid: Difesa, sale a 135 numero "drive through" operazione Igea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta il contributo che le Forze armate stanno fornendo sull'intero territorio nazionale nell'ambito dell'Operazione Igea, lanciata dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, per incrementare, attraverso personale sanitario specializzato di tutte le Forze armate, la capacità giornaliera di effettuare e analizzare i tamponi, alleggerendo la pressione sulle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. A oggi circa 230.000 tamponi, molecolari e rapidi, sono stati eseguiti nei punti Drive Through Difesa (Dtd), con una capacità massima esprimibile fino a 30.000 test giornalieri. Nelle regioni maggiormente colpite dalla pandemia le Forze Armate si sono attivate in maniera massiccia, in questi giorni a Linate, presso il Centro logistico sportivo di presidio della prima Regione aerea di Milano, sono state realizzate sette linee Drive Through dall'Aeronautica militare in collaborazione con enti locali e Ats Milano per l'effettuazione di tamponi per la ricerca di Sars-CoV-2. (segue) (Com)