Covid: Difesa, sale a 135 numero "drive through" operazione Igea (2)

- Tali postazioni si aggiungono a quelle già operative da alcuni giorni presso Lecco, Meda, Caponago e Pavia mentre nei prossimi giorni partiranno anche Vigevano e Voghera. Presso tali postazioni Dtd è possibile per i cittadini effettuare il tampone rapido accedendo direttamente in auto e ricevendo il risultato il 15 minuti. In caso di positività è disponibile un'ulteriore struttura dove è possibile effettuare il tampone molecolare. Nell'operazione Igea sono impiegati, ad oggi 148 ufficiali medici e 255 sottufficiali infermieri, distribuiti su tutto il territorio nazionale nei 135 Drive Through Difesa attualmente operativi. Il supporto della Difesa nell'affrontare l'emergenza epidemiologica Covid non si limita solo alla messa in stazione dei Dtd, ma comprende anche una serie di iniziative che vanno dalla disponibilità di 18 strutture logistiche delle Forze armate per "Covid Hotel" per un totale di circa 2000 posti per pazienti in quarantena/isolamento, all'allestimento, finora, di quattro ospedali da campo, tutti operativi entro la fine del mese di novembre. Infine, sono circa 230 i posti letti resi disponibili presso il nosocomio Policlinico militare del Celio a Roma e i Centri ospedalieri militari di Milano e Taranto. (segue) (Com)