Covid: Difesa, sale a 135 numero "drive through" operazione Igea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio della seconda fase, le Forze armate stanno sostenendo uno sforzo importante con l'impiego di oltre 15.000 militari e circa 1300 mezzi, assetti gestiti e coordinati dal Comando operativo di vertice interforze (Coi) attraverso la Sala monitoraggio emergenza Covid, in sinergia e stretta collaborazione con le Istituzioni, Autorità sanitarie locali e la Protezione civile. Per la gestione di questa emergenza, è stato incrementato di oltre 750 unità il dispositivo impiegato nell'ambito dell'Operazione strade sicure, per un totale di circa 7.800 di uomini e donne delle Forze armate che contribuiscono al controllo del territorio, in supporto e stretto coordinamento con le Forze dell'ordine. (Com)