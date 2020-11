G20: Conte a leader della Terra, imperativo è investire in sanità e garantire cure universali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investire nella sanità deve essere un imperativo morale, sociale oltre che politico per rispondere alle sfide imposte dalla pandemia di Covid-19. Uscire dalla crisi significa dunque puntare su “un nuovo inizio” di un percorso che metta al centro le persone e una crescita che sia inclusiva e sostenibile. Questi i temi sollevati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sessione di apertura del G20 che si tiene quest’anno in videoconferenza sotto la presidenza dell’Arabia Saudita. Conte ha quindi rimarcato come sia prioritario garantire l’accesso alle diagnosi, terapie e vaccini a tutta la comunità mondiale senza privilegi. In questo contesto, il capo del governo ha sottolineato l’impegno italiano con l’assunzione della presidenza G20 per il prossimo anno. Obiettivo del governo italiano è quello di promuovere uno sforzo coordinato per superare la crisi economica, con particolare riguardo ai Paesi più vulnerabili. (Res)