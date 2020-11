Decreto Ristori: Meloni, innovativa soluzione M5s è liberalizzazione cannabis light

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dichiara: "Non ci posso credere. Sapete quale è l'ultimo emendamento presentato dal M5s al decreto Ristori? I ristori per tutte le attività che hanno avuto un calo del fatturato superiore al 33 per cento, al di là dei codici Ateco? Assolutamente no. Un sistema unico di ammortizzatori sociali - prosegue la parlamentare in una nota - calcolato anche per gli autonomi con gli stessi parametri usati per la Cig? Non ci pensate. Un intervento sui costi fissi delle imprese in difficoltà a partire dagli affitti, con estensione al 100 per cento del credito di imposta? Siete fuori strada. Un pacchetto di norme per garantire continuità d'impresa, con taglio Irap e dimezzamento Iva e contributi? Non ci pensate. La straordinaria e innovativa proposta di questi allucinati Cinque stelle è la liberalizzazione della cannabis light. Si, avete letto bene. La soluzione dei grillini per gli imprenditori in ginocchio e i lavoratori rimasti senza lavoro è: 'Rilassatevi e fatevi una canna'. Mandiamo a casa - conclude la leader di Fd'I - questi cialtroni". (Com)