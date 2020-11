Forza Italia: Gelmini, solidarietà a Polidori, attacchi personali ingiustificabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ricorda che "Catia Polidori fa un video su Facebook per chiedere, legittimamente, le dimissioni del presidente della commissione Antimafia, e qualche leone da tastiera, invece di prendere le distanze da Morra e dalle sue affermazioni, attacca la nostra parlamentare. Gli insulti personali", continua l'esponente di FI in una donna, "ancor più se rivolti ad una donna, sono ingiustificabili e vanno condannati senza se e senza ma. Solidarietà a Catia". (Com)