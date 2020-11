Calabria: Forza Italia, disertiamo commissione Antimafia, Morra si deve dimettere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le presidenti dei gruppi parlamentari azzurri Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini annunciano, in una nota congiunta, che "i parlamentari di Forza Italia componenti della commissione Antimafia hanno scritto al presidente Morra e ai presidenti del Senato Maria Alberta Casellati e della Camera Roberto Fico una lettera in cui annunciano che non parteciperanno ai prossimi lavori della commissione Antimafia per protestare contro le mancate dimissioni dello stesso Morra dopo le inqualificabili affermazioni nei confronti della compianta presidente della Calabria Jole Santelli, che prefigurano una inaccettabile discriminazione sociale dei malati di cancro, e contro le offese rivolte agli elettori calabresi". Nella lettera, poi, si legge: "Riteniamo che questo comportamento e il tentativo di attribuire a un’inesistente manipolazione lo stravolgimento del suo pensiero, rendano incompatibile la permanenza di Morra nel delicato ruolo istituzionale che riveste, e finché non arriveranno le sue dimissioni, i commissari di Forza Italia diserteranno i lavori della commissione e dei suoi comitati". (Com)