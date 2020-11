Ambiente: chiuso il forum regionale su sviluppo sostenibile con il workshop 'Etica e sostenibilità'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La necessità di un cambiamento antropologico che pone l’uomo al centro, per rendere possibile e accompagnare la transizione per uno sviluppo realmente sostenibile in tutti gli aspetti sociali ed economici, oltre che ambientali". È questo l’abbrivio del workshop su “Etica e Sostenibilità” dato da Fabrizio Piccarlo, direttore della Fondazione Lombardia per l’Ambiente in chiusura del primo forum regionale per lo sviluppo sostenibile. Un momento di riflessione, voluto e organizzato dalla fondazione,che si confronta con la sfida all’ecologia “integrale” lanciata da Papa Francesco con l’enciclica Laudato Sì, per ricostruire insieme la “casa comune”, come ha ricordato Padre Joshtrom Isaac Kureethadam, coordinatore del settore di "Ecologia & Creato" nel dicastero Vaticano per lo sviluppo umano integrale, aprendo i lavori con una lectio magistralis che ha ripercorso i contenuti dell’enciclica a 5 anni dalla sua pubblicazione. "Su quali basi e in che modo si possono trovare nuove strade per costruire una nuova alleanza tra uomo e ambiente?"Con questa domanda il giornalista Enrico Castelli, moderatore del workshop, ha incalzato i relatori . (segue) (Com)