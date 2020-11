Ambiente: chiuso il forum regionale su sviluppo sostenibile con il workshop 'Etica e sostenibilità' (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ha senso qualificare come 'etica' la finanza, perché significa che così sta già fallendo il suo compito, la Finanza per sua stessa natura dev’essere etica" ha spiegato Oscar Di Montigny (Chief Innovation, Sustainability and Value Strategy Officer di Banca Mediolanum), presentando quello che è l’impegno preso con la nuova attività di Flowe (di cui è presidente). "Un’azienda “benefit” a impatto zero, che compensa le proprie attività con la piantumazione di alberi in Guatemalae soprattutto dedicandosi a educare le nuove generazioni alla Sostenibilità, con percorsi gratuitiche vanno dall’uso dei social network all’economia"."Coniugare la conoscenza con le scelte di comportamento, vale a dire con l’etica, non come insieme di regole morali ma come costruzione di uno spazio comune dove tutti possano vivere bene". È questa la traiettoria che il professor Maurizio Tira, rettore dell’Università di Brescia e docente di tecnica e pianificazione urbanistica, indica tra le altre nella forma che i corsi universitari devono seguire, in particolare nell’ambito della rete delle università sostenibili che si sono unite per educare e formare le nuove generazioni ai principi di Sostenibilità. Per questo vanno cambiati dei paradigmi che informano la convivenza civile, come quello del “determinismo tecnologico” che viene ancora usato così tanto. (segue) (Com)