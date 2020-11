Ambiente: chiuso il forum regionale su sviluppo sostenibile con il workshop 'Etica e sostenibilità' (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo dentro un tempo di cambiamento epocale –sottolinea Giorgio Vittadini, docente all’Università degli studi Milano-Bicocca e presidente della Fondazione per la Sussidiarietà –dove ci confrontiamo con la nuova visione proposta da Francesco, che supera l’antitesi tra 'salvare l’uomo' e 'salvare il Pianeta'. Qual è il filo rosso che tiene insieme il tentativo degli obiettivi del mllennio con il bisogno di sviluppo? La Laudato Sì rimette la persona al centro dell’economia e della società, perché c’è uno sviluppo che è sbagliato, come dimostrano le crisi finanziaria, climatica e sanitaria che si sono succedete in questi ultimi anni. Questo di Francesco è un approccio radicale, che cambia l’idea, il paradigma, rispetto a come si considera il fare impresa, la gestione del profitto, così come la salvaguardia dell’ambiente. Non abbiamo bisogno di una 'decrescita felice', ma di applicare una razionalità diversa: 'sussidiarietà' significa nuove relazioni tra gli Stati come anche educarci alla sostenibilità partendo dal basso, in una vera 'biodiversità sociale, economica, umana' dove possono convivere i grandi gruppi come i piccoli artigiani, l’impegno personale insieme alle azioni di gruppi e associazioni"."Se il 'vedere' è compito della Scienza, e 'agire' compito dell’Etica, alla Politica sta una responsabilità precisa nel 'decidere', nell’unire scelte valoriali con il metodo utilizzato, in un continuo travaso positivo di competenze e abilità, nell’autentico spirito di comunità necessario al nostro tempo".Su questo orizzonte si collocano le conclusioni del professor Antonio Ballarin Denti, presidente del comitato scientifico della Fondazione Lombardia per l’Ambiente, ricordando da ultimo come "la Scienza possa e debba aiutare a guardare avanti avendo bisogno dell’Etica e viceversa, ed entrambe fornendo basi solide alle traiettorie poste in essere dalla Politica, per “rigenerare” più ancora che “ricostruire” la casa comune, poggiando la ricerca dello sviluppo sulla speranza, che come insegna la Chiesa è una virtù" (Com)