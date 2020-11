Sociale: Cri Roma, al via in centro Ramazzini raccolta alimenti per bisognosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I volontari della Croce rossa di Roma per la prima giornata di raccolta alimentare hanno aperto le porte della Cri romana di via Ramazzini per raccogliere pasta, riso, latte, caffè, biscotti, olio e vari generi alimentari da distribuire, poi, alle persone e alle famiglie più in difficoltà che si rivolgono all'associazione attraverso il numero verde "Cri per le persone" anche a causa delle difficoltà che sta creando il Covid sul piano sociale. Domani si prosegue e poi l'iniziativa si ripete ogni giovedì. "Tanti cittadini hanno raccolto il nostro appello di questi giorni. C'è bisogno dell'aiuto di tutti coloro che possono e vogliono dare un sostegno - afferma in una nota la presidente della Croce rossa di Roma, Debora Diodati - perché siamo in un momento in cui la solidarietà anche attraverso il volontariato può dare un sostegno importante a tanti che vivono situazioni di difficoltà. I romani sono generosi e sanno rispondere quando serve. Siamo certi che insieme possiamo aiutare". Il numero verde che è possibile contattare in caso di necessità è "800.065510". (Com)