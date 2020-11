Covid: a Roma proseguono controlli in area Tridente e a Prati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i servizi di controllo disposti dal Questore di Roma per favorire il rispetto del distanziamento e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, così come previsto nell'ultimo Dpcm. In particolare l'attenzione della polizia di Stato è stata rivolta alle zone del centro storico, cosiddetto tridente e nell'area compresa tra via Cola di Rienzo, viale Giulio Cesare e piazza Risorgimento, tutti luoghi interessati, nel fine settimana, dallo shopping e dal turismo. Gli agenti della polizia di Stato sono stati affiancati dalla Polizia locale di Roma Capitale, dalla Guardia di finanza, dai carabinieri e dalla Protezione civile. In alcune vie o piazze, per evitare assembramenti, l'accesso è stato filtrato o interdetto anche attraverso l'uso di transenne. Gli stessi controlli sono stati estesi alle aree verdi e lungo il litorale romano; in questo caso il pattugliamento ha visto coinvolte anche pattuglie a cavallo e in bicicletta.(Rer)