Afghanistan: parlamento approva nomina dieci ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il parlamento afgano ha approvato la nomina di dieci ministri del governo. Lo riferisce il sito informativo "Tolo news". Durante la sessione erano presenti 246 parlamentari su 248 e i candidati avevano bisogno di 124 voti per ricevere l'approvazione. Mohammad Haneef Atmar guiderà il ministero degli Esteri, con 197 voti a favore. Il ministero delle Finanze sarà guidato da Abdul Hadi Arghandiwal, che ha ricevuto 205 voti a favore, 32 voti contrari e nove astenuti. Assadullah Khalid, con 206 voti a favore, 17 voti contrari, 15 voti non validi e otto voti astenuti, sarà il ministro della Difesa. La gestione della sicurezza nazionale sarà affidata a Massoud Andarabi, ministro dell'Interno con 214 voti a favore, 25 voti contrari e sette astenuti. Fazl Ahmad Manawi sarà il ministro della Giustizia, dopo aver ottenuto 220 voti a favore, nove voti contrari, dieci voti non validi e sette astenuti. L'unica donna candidata, Masooma Khawari, ha ricevuto 154 voti a favore, 67 voti contrari e 25 astenuti, e guiderà il ministero delle Telecomunicazioni e della Tecnologia dell'informazione. Abbas Basir è stato nominato ministro dell'Istruzione superiore ottenendo 197 voti a favore, 22 voti contrari, 13 voti non validi e 14 astenuti. (segue) (Res)