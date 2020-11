Difesa: Tofalo, stimolare dialogo tra istituzioni, mondo accademico e aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, ha presieduto un tavolo tecnico sul dominio terrestre, targato "Italian open lab", al quale hanno preso parte i vertici dell'Esercito italiano, rappresentanti del Politecnico di Torino e importanti realtà industriali del territorio. "Un lavoro che continuiamo a portare avanti con impegno anche durante l'emergenza Covid", ha detto Tofalo, "per stimolare il dialogo e rafforzare sempre di più le sinergie, creandone di nuove, tra le Forze armate, le piccole e medie imprese del settore difesa, il modo accademico e l'amministrazione pubblica. Ciò contribuisce significativamente a rafforzare la ricerca e lo sviluppo nell'ottica di sviluppare tecnologie sempre più avanzate. Come sempre - ha concluso il sottosegretario alla Difesa - abbiamo messo sul tavolo criticità e punti di forza nel rapporto tra le esigenze delle Forze armate, in questo caso specifico dell'Esercito, le modalità di sviluppo dei progetti e le capacità messe in campo dalle Piccole e medie imprese". (Rin)