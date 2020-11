Covid: Coldiretti, record prezzi materie prime, da soia a mais

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la seconda ondata della pandemia si impenna il prezzo delle principali materie prime agricole con la soia che fa registrare la quotazione più alta dal giugno 2016 con un aumento del 12 per cento nell’ultimo mese mentre il mais fa segnare il valore più elevato dal luglio dello scorso anno. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti per i contratti future alla chiusura settimanale del Chicago bord of trade (Cbot), il punto di riferimento internazionale delle materie prime agricole. In controtendenza alle difficoltà dell’economia globale, la corsa a beni essenziali - sottolinea l'organizzazione agricola in una nota - sta facendo aumentare le quotazioni delle materie prime agricole necessarie per garantire l’alimentazione delle popolazione in uno scenario di riduzione degli scambi commerciali e di cali produttivi dovuti all’andamento climatico. Gli effetti della pandemia si trasferiscono dunque dai mercati finanziari a quelli dei metalli preziosi fino alle produzioni agricole la cui disponibilità è diventata strategica con l’incertezza sugli effetti della nuova ondata di contagi e dell’arrivo del vaccino. (segue) (Com)