Covid: Coldiretti, record prezzi materie prime, da soia a mais (3)

- "L’aumento delle quotazioni alla borsa di Chicago conferma che l’allarme globale provocato dal coronavirus ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico rappresentato dal cibo e dalle necessarie garanzie di qualità e sicurezza", afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, nel sottolineare che "l’Italia può contare su una risorsa da primato, ma deve investire nel futuro per superare le fragilità presenti, difendere la sovranità alimentare e ridurre la dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento, in un momento di grandi tensioni internazionali". (Com)