G20: Putin, vaccino Covid sia accessibile a tutti i Paesi

- Il vaccino Covid-19 dovrebbe essere accessibile a tutti e la Russia sostiene il progetto G20 su questo tema ed è pronta a fornire vaccini a tutti i Paesi bisognosi. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, nel corso del suo intervento al vertice del G20 che si tiene in videoconferenza sotto la presidenza dell'Arabia Saudita. "La Russia sostiene il progetto chiave considerato dall'attuale vertice, che mira a rendere i vaccini efficienti e sicuri accessibili a tutti. Non c'è dubbio che i vaccini immunizzanti dovrebbero essere proprietà pubblica comune. E il nostro Paese, la Russia, ovviamente, è pronto a fornire i vaccini sviluppati dai nostri scienziati per coloro che ne hanno bisogno", ha dichiarato Putin. Il presidente russo ha aggiunto che la concorrenza tra le aziende farmaceutiche è inevitabile, ma ci "sarà abbastanza lavoro per tutti, poiché l'entità della pandemia obbliga i paesi a utilizzare il loro potenziale per fornire vaccini alla popolazione mondiale". (Rum)