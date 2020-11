Stadio Roma: Codacons, bene naufraghi progetto Tor di Valle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Codacons il naufragio del progetto dello stadio dell'As Roma a Tor di Valle è "un'ottima notizia per la città e per tutti i tifosi. In una nota il presidente dell'associazione, Carlo Rienzi, commentando il pignoramento dei terreni su cui sarebbe dovuto sorgere il nuovo stadio della Roma spiega: "Si tratta senza dubbio di una notizia positiva considerate le tante e gravi criticità insite nel progetto di Tor di Valle che avrebbero messo a serio rischio la sicurezza pubblica e la viabilità della zona. Ora va trovata con urgenza una soluzione alternativa per garantire ai tifosi e alla città un nuovo stadio, in grado di assicurare l'afflusso dei tifosi in totale sicurezza è una viabilità adeguata alle esigenze del caso. Per tale motivo riteniamo che una delle possibilità emerse in queste ore, ossia quella del Flaminio, non sia adatta ad ospitare il nuovo stadio della Roma - conclude -, perché troppo piccolo e in pieno centro, e si debbano cercare assolutamente aree alternative come Tor vergata o Fiumicino, ipotesi già proposte negli scorsi mesi e che hanno visto l'appoggio di molte parti interessate". (Com)