Milano: De Corato su Cpr via Corelli, servono più agenti anche in assetto antisommossa

- "Venerdì sera c'è stato un tentativo di evasione dal Cpr di via Corelli ad opera di due marocchini e un tunisino che sono stati arrestati per danneggiamento aggravato in concorso. Soltanto il giorno prima, giovedì, era stato arrestato un senegalese che aveva aggredito due poliziotti con calci e pugni”. Lo dichiara Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia commentando gli arresti avvenuti venerdì sera nel Cpr di via Corelli. “ Durante il tentativo di evasione di venerdì ci sono stati dei danneggiamenti come era già accaduto in passato e questo genere di criticità sono già stati denunciate dal Sap. Va detto, innanzitutto, che i responsabili di tali danneggiamenti vanno puniti con il massimo della pena, non è tollerabile che si distruggano dei beni pubblici a spese della collettività. Ritengo che sia necessario aumentare il numero degli agenti in servizio, anche in assetto antisommossa, per mantenere il Cpr in una situazione di sicurezza". "In Lombardia, secondo i dati Orim e Polis Lombardia, ci sono 112 clandestini di cui metà soltanto nell'area metropolitana di Milano. E' necessario procedere in tempi stretti ad un piano di rimpatri che tenga conto di questi numeri esorbitanti. Come dimostrano gli episodi accaduti al Cpr di via Corelli, spesso questi immigrati sono pericolosi sia a piede libero che nei centri di accoglienza. Ministro Lamorgese, quando sarà avviato un piano di rimpatri?", conclude De Corato. (Com)